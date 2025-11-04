 / Eventi

Olioliva 2025, a Imperia la tavola rotonda “Sport, Alimentazione e Benessere” con medici e campioni azzurri

Appuntamento l’8 novembre alle 10 in largo A. Viale. Tra i relatori Asl1, Coni e Csen, con la partecipazione di atleti di livello nazionale e internazionale

Il folto calendario di iniziative ed eventi di Olioliva, nell'ambito del contenitore 'Olioliva in...forma', si arricchisce con la tavola rotonda dal titolo 'Sport, Alimentazione e Benessere', a cura di Asl1, Csen e Coni. Sarà occasione per mettere al centro questi tre importanti temi che costituiscono un faro per le buone regole da seguire nella nostra vita quotidiana, per lo stare bene.

I relatori saranno: il Dott. Roberto Ravera Direttore della S.C. Psicologia di Asl1, il Dott. Carlo Serrati Coordinatore del DIAR Neuroscienze Liguria e la Dott.sa Elisabetta Striano Dietista SSD Nutrizione Territoriale e Trattamento DNA di Asl1.

Ma oltre ai relatori ci sarà un ricco parterre di sportivi che vedrà la partecipazione di: Pietro Bettini Pilone della Nazionale Juniores di Rugby, Linda Siciliano Azzurra di Pattinaggio Artistico Rotelle, Alice Ramella Oro alle Universiadi 2025 Canottaggio e 17 ori italiani e infine Gaetano Agosta Coordinatore CPS (consulta provinciale studenti). A coordinare il tutto Christian Ferrari Presidente Regionale CSEN.

Appuntamento, ad ingresso libero, l'8 novembre alle 10 presso la struttura in largo A. Viale (ex largo San Francesco) ad Imperia Oneglia.

