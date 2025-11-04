Domenica prossima appuntamento con 'Prova il Golf': un open day gratuito al Castellaro Golf Club

Il golf apre le sue porte a chiunque desideri provare per la prima volta l’emozione di un colpo sul green. Domenica pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:00, il Golf Club Castellarospiega l’invito a grandi e piccoli con l’iniziativa “Prova il Golf”, una giornata interamente dedicata ai neofiti di questo sport elegante e ricco di fascino.

L’evento è completamente gratuito e rivolto a persone di età compresa tra gli 8 e gli 80 anni, senza alcuna limitazione: bastano curiosità, voglia di mettersi in gioco e il desiderio di vivere qualche ora all’aria aperta.

I partecipanti saranno accompagnati dai maestri P.G.A.I., professionisti qualificati che offriranno consigli tecnici e supporto nelle prime prove sul campo. Attrezzatura e palline saranno fornite gratuitamente dal circolo, così da rendere l’esperienza accessibile a chiunque.

Golf significa natura, benessere e concentrazione, un’attività che allena corpo e mente, perfetta per chi cerca uno sport capace di unire divertimento e tranquillità. “Prova il Golf” rappresenta l’occasione ideale per familiarizzare con questa disciplina, scoprendone aspetti e valori in un contesto sereno e accogliente.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria, per garantire un’esperienza ottimale a tutti i presenti.

Per informazioni e iscrizioni:

📞 Tel. 0184 482641

📧 Email: golfclub@castellarogolf.it