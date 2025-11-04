Bordighera ospita il Laboratorio dell’Autostima: genitori e adolescenti, due mondi in cerca di connessione

Come ogni mese, lo Sportello di Aiuto e Ascolto Noi4You rinnova l’invito al suo Laboratorio dell’Autostima, uno spazio dedicato alla crescita personale e al dialogo aperto.

L’incontro di novembre sarà guidato dalla dott.ssa Guendalina Donà, psicologa e formatrice, e affronterà un tema quanto mai attuale e delicato: il rapporto tra adulti e adolescenti, in un tempo in cui la distanza generazionale sembra farsi sempre più profonda.

Adolescenza e spaesamento: una sfida condivisa

Nel mondo di oggi, dove i cambiamenti culturali e tecnologici corrono più veloci che mai, molti genitori e adulti di riferimento si sentono disorientati nel relazionarsi con i giovani. Le domande che emergono sono tante:

Perché è così difficile comprendere gli adolescenti di oggi?

È davvero cambiato il modo di crescere rispetto a vent’anni fa?

E se anche gli adulti fossero smarriti, incapaci di offrire modelli solidi e coerenti?

La dottoressa Donà guiderà i partecipanti in una riflessione profonda su queste dinamiche, offrendo spunti pratici e psicologici per migliorare la comunicazione e la comprensione reciproca. L’obiettivo è duplice: aiutare gli adulti a ritrovare un senso nel loro ruolo educativo e favorire un clima di maggiore empatia e ascolto verso le nuove generazioni.

Dialogo e confronto: il cuore del Laboratorio

Come da tradizione, dopo la presentazione del tema, ci sarà spazio per un dibattito aperto e costruttivo, dove ogni partecipante potrà condividere esperienze, dubbi e riflessioni. Il Laboratorio dell’Autostima non è solo un momento formativo, ma un’occasione per arricchirsi attraverso il confronto umano, in un clima accogliente e rispettoso.

Ingresso libero Per informazioni: Sportello Noi4You – Bordighera