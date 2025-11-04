Sicurezza rinforzata a Ventimiglia: servizi straordinari integrati della Polizia, 134 persone identificate

Nel fine settimana appena trascorso, la città di Ventimiglia è stata teatro di un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, organizzato e coordinato dalla Polizia di Stato. L’operazione si è svolta nel pomeriggio e nella serata, coinvolgendo diverse unità operative del Commissariato di P.S. di Ventimiglia: Volanti, polizia giudiziaria, amministrativa e scientifica, supportate dalle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale del Comune. Il dispositivo è stato diretto dal Vice Questore Paolo Arena, sulla base delle indicazioni del Questore di Imperia, Andrea Lo Iacono.

Obiettivo principale: prevenire i reati legati agli stupefacenti e garantire la sicurezza pubblica nelle zone a maggiore afflusso della città. Le pattuglie, insieme al cane antidroga Hura, hanno monitorato aree sensibili come via Cavour, Lungomare Varaldo, Passeggiata Cavallotti, via Chiappori, via Aprosio e Piazza Costituente. Contestualmente sono stati eseguiti controlli e identificazioni a tappeto anche in cinque esercizi pubblici situati in punti strategici del centro.

I risultati ottenuti confermano l’efficacia dell’intervento. Sono state identificate 134 persone, di cui 33 cittadini extracomunitari e 16 con precedenti. Controllati anche 50 veicoli, con 7 violazioni al Codice della Strada contestate per guida con patente scaduta, omissione della revisione e circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo. Le ispezioni per stupefacenti, quattro in totale, non hanno portato al rinvenimento di sostanze illegali. Sul fronte amministrativo, quattro attività commerciali su cinque sono risultate non in regola. Le sanzioni — complessivamente oltre 10.000 euro — hanno riguardato occupazione abusiva del suolo pubblico, vendita di alcolici senza licenza, assenza del manuale HACCP e mancanza della valutazione dell’impatto acustico. In totale sono stati accertati dodici illeciti.

Degno di nota anche l’aspetto anticontraffazione: sequestrate 50 borse contraffatte con marchi di note case di moda, abbandonate da venditori extracomunitari all’arrivo degli agenti. Inoltre, sono stati effettuati due rintracci per notifiche a cittadini stranieri e recuperata un’autovettura rubata, ora sotto sequestro in attesa di restituzione al proprietario. Un soggetto è stato deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà. Questa operazione conferma la volontà delle forze dell’ordine di mantenere alto il livello di sicurezza e contrasto alla criminalità sul territorio ventimigliese, con un approccio integrato e sinergico tra le varie componenti istituzionali.

Ventimiglia continua così a essere al centro di un impegno concreto e visibile per la tutela della comunità e della legalità.