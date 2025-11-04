Ventimiglia: la Scuola Primaria di via Veneto protagonista della Code Week 2025

Anche quest’anno scolastico la Scuola Primaria di Via Veneto dell’I.C. Biancheri di Ventimiglia ha aderito con grande entusiasmo alla European Code Week, l’iniziativa europea dedicata alla promozione del pensiero computazionale, del coding e dell’alfabetizzazione digitale.

Tutte le classi del plesso hanno partecipato attivamente, trasformando aule e laboratori – fissi e mobili – in veri e propri centri di creatività, sperimentazione e programmazione. Obiettivo dell’iniziativa non è stato soltanto avvicinare i bambini alle tecnologie digitali, ma anche sviluppare logica, capacità di risolvere problemi, progettazione, collaborazione e pensiero algoritmico.

I giovani programmatori si sono cimentati in molteplici attività:

- Coding unplugged: percorsi su carta, giochi motori in aula o in palestra, labirinti e pixel art hanno permesso agli alunni di comprendere concetti fondamentali come sequenze, cicli e condizionali senza l’uso di dispositivi digitali. Corpo, voce e materiali semplici sono diventati strumenti per “ragionare come un computer”.

- Programmazione a blocchi con Scratch: grazie alla piattaforma visuale creata dal MIT, i bambini hanno potuto inventare e animare storie, realizzare piccoli videogiochi e imparare a gestire eventi, grafica e movimenti in modo creativo e strutturato.

- Robotica educativa con Blue-Bot: i simpatici robot a forma di ape hanno guidato gli alunni nella costruzione di algoritmi attraverso comandi di direzione e sequenze di istruzioni. Un’attività preziosa per allenare il pensiero critico e il “debugging”: se il robot sbaglia strada, si analizza l’errore e si corregge il programma! Inoltre i percorsi sulla mappa hanno potenziato l’orientamento spaziale e la capacità di pianificare in anticipo le azioni.

- Pensiero computazionale nei laboratori scientifici: alcuni gruppi hanno messo in pratica sequenze algoritmiche in semplici esperimenti, seguendo procedure passo dopo passo per ottenere un composto chimico sicuro, dimostrando come il coding sia una competenza trasversale a tante discipline.

Molte delle attività svolte sono state pubblicate sulla piattaforma ufficiale https://codeweek.eu/ e la scuola ha ottenuto il certificato di partecipazione, riconoscimento del lavoro svolto da docenti e studenti. Ancora una volta, la partecipazione alla Code Week ha confermato l’impegno della Scuola Primaria di Via Veneto nel promuovere innovazione, creatività e competenze digitali. Un investimento sul presente e sul futuro degli alunni, affinché crescano cittadini curiosi, consapevoli e pronti ad affrontare le sfide tecnologiche del domani.