Gemellaggio con Villefranche-sur-Mer, Bordighera ospita una cena conviviale

Una cena conviviale tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer verrà organizzata nella città delle palme, presumibilmente il 14 novembre, in previsione della ricorrenza del 70° anniversario del gemellaggio nel corso del 2026.

La Giunta comunale ha approvato una delibera che stabilisce l’organizzazione e l’allestimento dell’evento con cena conviviale presso un ristorante cittadino con la delegazione di Villefranche e i consiglieri comunali di Bordighera, l’eventuale acquisto di beni di rappresentanza con i quali omaggiare la cittadina francese e la prenotazione contabile di 900,00 euro per l’acquisizione di beni e servizi per il gemellaggio.

Fra le finalità istituzionali del Comune, come da previsione statutaria, rientrano la promozione, lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico della città. L’Amministrazione comunale intende, infatti, consolidare i rapporti con le città gemelle. Il prossimo anno ricorrerà il 70° anniversario del gemellaggio con la città francese di Villefranchesur-Mer e, come per l’altro gemellaggio con la città di Neckarsul, le motivazioni che allora giustificarono il sodalizio sono tuttora valide e cioè la promozione del valore della pace e degli scambi culturali ed economici.

Nel corso di eventi recenti per il tramite della Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis e della Costa Azzurra, ente con cui il comune collabora nell’ambito dell’adesione al “Progetto 10 Comuni”, ci sono stati incontri con rappresentanti di Villefranche interessati a rinsaldare il rapporto di gemellaggio esistente. Al fine di programmare i successivi appuntamenti, tenuto conto dell’importante anniversario del gemellaggio predetto nel mese di ottobre 2026, è stato, perciò, utile promuovere un incontro mediante l’organizzazione di una cena conviviale con una delegazione in rappresentanza di Villefranche-sur-Mer. Per il comune di Bordighera l’invito all’incontro seguito dalla cena sarà esteso ai consiglieri comunali ed eventuali accompagnatori, con rispettive spese a carico dei partecipanti, mentre il Comune sosterrà la spesa per gli ospiti di Villefranche.