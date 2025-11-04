Cartelli stradali a rischio oscuramento a Sanremo: l’albero di rondò Garibaldi torna a creare disagi e richieste di potatura (Foto)

Cartelli stradali a rischio ‘oscuramento’ e in molti tornano a chiedere la potatura di un albero che insiste all’incrocio di rondò Garibaldi a Sanremo. La pianta aveva già creato non pochi problemi nei mesi scorsi, in quanto invadeva un vicino dehors ma, soprattutto, rischiava di tranciare alcuni cavi.

Ora torna d’attualità e sta, pian piano, andando ad oscurare alcuni cartelli all’ingresso di corso Garibaldi. Molti i cittadini e gli operatori commerciali della zona che ci hanno segnalato la problematica, invitando il comune ad intervenire prima che la copertura dei cartelli diventi definitiva.

L’albero, però, non è pubblico perchè insiste su un terreno privato. Ma, come spesso capita, anche in questo caso palazzo Bellevue potrà intervenire chiedendo al proprietario della pianta di intervenire. Il comune, infatti, da tempo esegue controlli sugli alberi più a rischio, sia pubblici che privati.

In questo caso servirebbe un lavoro di potatura per evitare che l’albero possa avvolgere i cartelli stradali ed invadere ulteriormente la carreggiata.