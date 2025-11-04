A.R.T.E. Imperia, nuovo Bando per l’assegnazione di alloggi pubblici

L’A.R.T.E. di Imperia ha ufficialmente pubblicato, in data 4 novembre 2025, il nuovo Bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili nei Comuni di Ventimiglia, Apricale, Bajardo, Bordighera, Camporosso, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna e Vallecrosia.

Il provvedimento è emanato ai sensi della Legge Regionale 10/2004 e rappresenta un’importante occasione per i cittadini residenti o lavoratori nei territori coinvolti, che si trovano in condizioni di bisogno abitativo.

Il bando disciplina le modalità di partecipazione e i criteri di assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nei prossimi mesi. I cittadini interessati possono reperire tutte le informazioni necessarie consultando il sito ufficiale dell’A.R.T.E. Imperia, www.arteim.it, nella sezione dedicata a “Pubblicazioni/Bandi di Assegnazione Alloggi/Bacino A”. In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente al Settore Amministrativo dell’A.R.T.E., situato in Piazza Ricci 2 a Imperia, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30, oppure martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00.

I moduli di domanda sono disponibili presso gli uffici comunali del proprio luogo di residenza o di attività lavorativa, nonché presso la sede dell’A.R.T.E. stessa. È inoltre possibile scaricarli direttamente dal sito internet dell’ente, nella medesima sezione dedicata al bando. Le domande dovranno essere compilate e presentate entro e non oltre il 16 dicembre 2025, seguendo scrupolosamente le modalità indicate all’articolo C del bando.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’A.R.T.E. Imperia per garantire il diritto alla casa e promuovere l’inclusione sociale attraverso politiche abitative mirate. L’assegnazione degli alloggi rappresenta un’opportunità concreta per molte famiglie e singoli cittadini che vivono situazioni di disagio economico o abitativo, contribuendo al miglioramento della qualità della vita nei territori dell’estremo ponente ligure.