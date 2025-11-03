Stallo per disabili occupato da bidoni della raccolta differenziata, l'Amministrazione di Vallecrosia: "La ditta li sposterà domani"

Parcheggio per disabili in via Don Bosco a Vallecrosia occupato dai bidoni della raccolta differenziata.
L’Amministrazione comunale di Vallecrosia fa sapere che "è già a conoscenza della situazione segnalata dall’associazione 'Amici dei disabili' relativa allo stallo riservato alle persone con disabilità in via Don Bosco, temporaneamente occupato dai bidoni della raccolta differenziata. Abbiamo subito verificato il caso e avviato un confronto con la ditta Teknoservice, incaricata del servizio di igiene urbana, che provvederà domani a spostare i contenitori e a ripristinare la piena accessibilità dell’area".
"Comprendiamo pienamente l’importanza della segnalazione e ringraziamo l’Associazione per aver posto l’attenzione su un tema tanto significativo" - dice il vicesindaco Cristian Quesada, che ha la delega all’Ambiente - "Gli spazi dedicati alle persone con disabilità devono essere sempre liberi e fruibili: è un segno di rispetto e di civiltà che questa Amministrazione intende tutelare con la massima cura”.
"Cogliamo l’occasione per invitare ufficialmente l’Associazione Amici dei disabili a un incontro in Comune, così da avviare un percorso di collaborazione stabile e costruttiva" - aggiunge il sindaco Fabio Perri - "Crediamo che il dialogo diretto con le realtà del territorio sia fondamentale per individuare insieme le criticità e migliorare, passo dopo passo, l’accessibilità e la qualità della vita nella nostra città. Vallecrosia è e deve continuare a essere una comunità attenta, inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti".
"L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno con il lavoro dell'assessore Mirko Valenti per una città sempre più accogliente e solidale, con particolare attenzione proprio al mondo dei disabili partendo dall'abbattimento delle barriere architettoniche, nella convinzione che solo attraverso la collaborazione e l’ascolto reciproco si possa crescere davvero come comunità" - conclude.