Stallo per disabili occupato da bidoni della raccolta differenziata, l'Amministrazione di Vallecrosia: "La ditta li sposterà domani"

L’Amministrazione comunale di Vallecrosia fa sapere che "è già a conoscenza della situazione segnalata dall’associazione 'Amici dei disabili' relativa allo stallo riservato alle persone con disabilità in via Don Bosco, temporaneamente occupato dai bidoni della raccolta differenziata. Abbiamo subito verificato il caso e avviato un confronto con la ditta Teknoservice, incaricata del servizio di igiene urbana, che provvederà domani a spostare i contenitori e a ripristinare la piena accessibilità dell’area".

"Comprendiamo pienamente l’importanza della segnalazione e ringraziamo l’Associazione per aver posto l’attenzione su un tema tanto significativo" - dice il vicesindaco Cristian Quesada, che ha la delega all’Ambiente - "Gli spazi dedicati alle persone con disabilità devono essere sempre liberi e fruibili: è un segno di rispetto e di civiltà che questa Amministrazione intende tutelare con la massima cura”.