Dopo Mager e Fellegara nuovo profilo fake sui social: colpito l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi

Dopo i recenti casi che hanno coinvolto il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e il suo vice Fulvio Fellegara, spunta un nuovo profilo fake ai danni di un rappresentante delle istituzioni locali. Questa volta nel mirino dei truffatori digitali è finito l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi. Secondo quanto comunicato dallo stesso assessore, un falso profilo Instagram è comparso nelle ultime ore, utilizzando nome, immagini e identità di Lombardi senza alcuna autorizzazione. Una situazione che ha subito destato preoccupazione, spingendo l’amministratore a rivolgersi alle forze dell’ordine.

“Nella giornata di oggi mi sono recato presso il comando dei Carabinieri di Sanremo a denunciare la comparsa di un mio falso profilo su Instagram. Consiglio di non accettare le richieste, non interagire, e di segnalare e bloccare il tutto tramite apposita funzione del social network. Ho conferito incarico all'avvocato Gianni Berrino per tutelarmi in tutte le sedi opportune”, ha dichiarato Lombardi. La denuncia è ora al vaglio delle autorità competenti, che lavoreranno per individuare i responsabili e rimuovere l’account fraudolento.

La creazione di falsi profili social non è un fenomeno nuovo, ma negli ultimi anni è aumentato in modo significativo, spesso con finalità truffaldine. Nel caso di figure pubbliche, professionisti o esponenti politici, questi account possono essere utilizzati per: contattare utenti chiedendo denaro o informazioni personali, diffondere notizie false o messaggi ingannevoli, danneggiare la reputazione della persona imitata o influenzare opinioni o dinamiche sociali e politiche. Secondo vari studi sulla sicurezza digitale, molti utenti tendono a fidarsi di profili che appaiono autentici — soprattutto se riferiti a personaggi pubblici — diventando inconsapevoli vittime di inganni.

Gli esperti consigliano alcune semplici precauzioni per difendersi: verificare la presenza del badge blu di autenticazione, quando disponibile, controllare la qualità dei post e delle interazioni, non fornire mai dati personali tramite messaggi privati e segnalare e bloccare i profili sospetti. Le piattaforme social mettono a disposizione strumenti per contrastare questi abusi, ma la collaborazione degli utenti resta fondamentale.