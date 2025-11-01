Sanremo, confronto tra pescatori e Legacoop sul fermo pesca e le prospettive per il 2026

Riunione viva quella che si è svolta al Porto Vecchio di Sanremo tra i pescatori e Lara Servetti di Legacoop, in merito al fermo pesca emanato dal ministero nei giorni scorsi. Una questione che ha suscitato molto movimento, a partire dalla protesta avvenuta ieri nei confronti del governo. L'incontro è stato occasione per parlare del perché si sia giunti a questa situazione, con il blocco dei pescherecci esteso anche per novembre, con il rientro previsto in mare per l'ultimo mese dell'anno, così come sui ragionamenti da avviare in ottica 2026.

"L'incontro di oggi - commenta Servetti al termine dell'incontro - è servito per passare dalle proteste alle proposte. La protesta è sicuramente legittima, perché capisco che per un lavoratore non andare a lavorare è avvilente e siamo anche purtroppo consapevoli che le giornate sono terminate e serve risolvere in qualche modo la situazione, così da consentire alle persone di andare a pescare almeno nel mese di dicembre senza bruciare le giornate del 2026. Bisogna però pensare anche alla fase successiva e più precisamente al 2026, così da scongiurare quanto successo quest'anno".

Lo scopo della riunione è stato proprio quello di un confronto a livello tecnico così da andare a individuare le misure di compensazione da attivare a partire da gennaio secondo le direttive della comunità europea, in modo da garantirsi un numero maggiore di giornate di pesca rispetto al 2025.

"C'è un messaggio importante che deve passare - incalza Servetti - cioè che la pesca è un settore vivo, dove ci sono diversi giovani impegnati, e questo tipo di situazioni va a scoraggiare i giovani. Abbiamo bisogno di lavoro e di energie nuove, dando loro delle prospettive di lavoro. Da parte di Regione Liguria sappiamo già che c'è stata un'apertura, che la prossima settimana ci farà sapere quando sarà convocato il Tavolo blu, in cui tratteremo di questo argomento".