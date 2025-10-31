Bordighera, scattano il divieto di transito e di sosta in via Grado

Scattano il divieto di transito veicolare su tutta via Grado e il divieto di sosta a tutti i veicoli nel tratto della via tra il numero civico 3 e l’intersezione con via Vittorio Emanuele a Bordighera.
Il provvedimento sarà valido il giorno 7 novembre dalle 8 alle 16 per consentire il posizionamento di un autocarro-pompa per la gettata massetto in un appartamento.
Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.