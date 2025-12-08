Valori, sapore e territorio: Ramon Bruno (Pasta Fresca Morena) al vertice CNA Liguria pastai

Un nuovo prestigioso incarico che non fa dimenticare le radici e, soprattutto, l'impegno per il sociale. Ramon Bruno, titolare della storica Pasta Fresca Morena di Ventimiglia, è stato recentemente nominato Presidente Regionale CNA Liguria per il settore pastai, un ruolo che lo vede protagonista anche sul palcoscenico nazionale a Roma.

Lo abbiamo incontrato per farci raccontare le sfide del nuovo ruolo e l'importanza di un messaggio che tiene insieme impresa e comunità.

Cosa rappresenta questo incarico per lei e per l'azienda?

Con questa intervista vorrei trasferire un messaggio di valori ben saldo: quello del territorio e del sociale. Questo incarico come Presidente Regionale per i pastai, che mi vede coinvolto anche a livello nazionale, è il frutto di anni di esperienza e di una solida collaborazione con CNA. È una grande responsabilità e un onore, che dimostra come l'impegno costante porti a risultati concreti.

Il suo curriculum è pieno di collaborazioni istituzionali importanti, come quella con la Camera di Commercio di Nizza

Esattamente. In questi anni mi sono dedicato a tessere rapporti solidi con associazioni di categoria e istituzioni. La collaborazione attiva con enti come la Camera di Commercio di Nizza e CNA Imperia è fondamentale per l'espansione e la crescita del tessuto imprenditoriale locale, soprattutto in un territorio di confine come il nostro.

Assolutamente. Quello che mi sta più a cuore è la collaborazione con le piccole associazioni. Sono il cuore pulsante del nostro territorio, la nostra rete sociale. È per questo motivo che continuerò a sostenerle, e anzi, esorto tutti a continuare questa attività.

C’è un messaggio che vuole lasciare a tutte queste realtà?

Il mio messaggio è un saluto e un ringraziamento sincero per l'impegno e la passione che mettono ogni giorno. Penso agli amici e ai ragazzi che fanno parte del Sestiere Burgu della Compagnia dei Balestrieri di Ventimiglia, ai Cavalieri Templari OTP di Dolceacqua, alle Guardie d’Onore del Pantheon, al Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia, e a tutte le associazioni vitali come l’Associazione Nazionale dei Carabinieri, i Donatori del Sangue, e il Comitato Nazionale Cristoforo Colombo – del quale sono referente territoriale, potendo usare anche il prestigioso logo dei Grimaldi per la mia attività.

Il successo di un'impresa è inscindibile dalla vitalità del luogo in cui opera. Sostenere il territorio significa investire sul proprio futuro. CNA e Pasta Fresca Morena credono fermamente in questo principio.