Cake Mamas Sanremo: 10 anni di dolcezza, qualità e inclusività (Foto)

Dieci anni di passione, creatività e attenzione ai clienti: Cake Mamas Sanremo celebra questo importante traguardo con un locale recentemente ampliato, pensato per offrire più spazio e comfort a chi entra per una colazione, una merenda o per portare a casa un pezzo di dolcezza.

La pasticceria, situata in via Roma 143, è conosciuta per le sue creazioni classiche, dalle torte ai panettoni artigianali, e da qualche anno propone una linea senza glutine che include dolci, brioches e pasticcini. Oggi l’offerta si arricchisce ulteriormente con pane croccante, focacce fragranti, grissini, taralli e cracker, tutti realizzati senza glutine e senza lattosio, in un laboratorio dedicato e sicuro. Separato dai laboratori tradizionali, garantisce l’assenza totale di contaminazioni, rispettando gli standard AIC (Associazione Italiana Celiachia), e soddisfa la crescente domanda di prodotti gustosi e sicuri per tutti.

Ogni prodotto racconta una storia di gusto e cura: dalle brioches fragranti ai panettoni classici e creativi, dalle torte più scenografiche al pane e ai taralli che accompagnano colazioni e momenti di convivialità. Gli ingredienti sono selezionati con attenzione, le lavorazioni sono artigianali e ogni ricetta è il frutto della passione dei titolari.

“I nostri dieci anni di attività rappresentano un percorso di crescita e dedizione – dichiarano Lidia e Gianluca, titolari di Cake Mamas – Con i nostri due laboratori separati possiamo offrire prodotti classici e senza glutine in totale sicurezza. Riceviamo spesso messaggi di ringraziamento da parte dei nostri clienti per le creazioni senza glutine: sapere di rendere felici persone che hanno esigenze particolari ci emoziona e ci motiva a continuare con passione. L’ampliamento dei locali ci permette di accogliere meglio tutti e rendere più piacevole ogni visita”.

Il nuovo spazio, luminoso e accogliente, invita a fermarsi, assaggiare e scegliere tra le tante specialità dolci e salate. L’aumento costante degli utenti che richiedono prodotti senza glutine testimonia quanto sia importante offrire alternative sicure, senza compromessi sul gusto.

Cake Mamas continua così a coniugare tradizione e innovazione, dolcezza e inclusività, per chi cerca prodotti di pasticceria e panificazione freschi, artigianali e sicuri. “Vogliamo ringraziare di cuore il nostro straordinario staff – aggiungono Lidia e Gianluca – per l’entusiasmo con cui contribuiscono a rendere ogni prodotto speciale. E un grazie speciale va ai nostri clienti: la loro fiducia e i loro sorrisi ci motivano ogni giorno a dare il meglio”.