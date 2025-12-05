Il Tempio Crematorio di Sanremo apre le porte: una giornata di confronto, trasparenza e cultura del commiato

Mercoledì 10 dicembre il Tempio Crematorio di Sanremo accoglie operatori del settore e cittadinanza per una giornata speciale.

Al mattino, dalle 10 alle 12 l’attenzione sarà riservata agli addetti ai lavori; amministratori, imprese di onoranze funebri, operatori cimiteriali e addetti comunali. Nella sala del Commiato del Tempio Crematorio, dopo i saluti istituzionali, il funzionario Responsabile del Servizio di Stato Civile e Cimiteriale del Comune di Sanremo, Roberto Capaccio, presenterà i relatori impegnati nel dibattito: Roberto Gimigliano, funzionario responsabile del Servizio Anagrafe del Comune di Sanremo e formatore nazionale tratterà l'introduzione dal titolo "Inquadramento giuridico della cremazione". Lorena Tardivo, Ufficiale di Stato Civile referente dell’Ufficio di Polizia Mortuaria, tratterà il tema "La dispersione e l'affido delle ceneri alla luce dei nuovi orientamenti normativi e giurisprudenziali" e infine Candida Vivaldi, impiegata referente dell’Ufficio Cimiteri tratterà il tema "La cremazione degli animali d'affezione: la prassi regolamentare del Comune di Sanremo alla luce dei decreti attuativi della Regione Liguria". Conclude e modera il Dirigente Comunale Fausto Galimberti.

Al pomeriggio spazio aperto alla cittadinanza; visite guidate all’impianto alla scoperta del Tempio Crematorio di Sanremo, con accesso alle zone tecniche, dialogo aperto con gli operatori per sciogliere dubbi, credenze e falsi miti. Non è solo una visita: è un incontro con la verità, con la bellezza e con il valore del ricordo.

In un mondo che spesso evita di parlare della fine, la società concessionaria sceglie di farlo con rispetto e trasparenza. Perché dietro ogni rito c’è una storia, dietro ogni gesto c’è cura, e dietro ogni addio c’è sempre un legame che continua.

A seguire, nella sala del Commiato della struttura, si alterneranno i funzionari Responsabili degli uffici cimiteriali, di Polizia Mortuaria e Stato Civile del Comune di Sanremo che relazioneranno sui temi cardini del processo di cremazione: storia e principi etici, manifestazione di volontà alla cremazione e sistemazione definitiva delle ceneri nei cimiteri cittadini.

Il pomeriggio, poi, sarà arricchito da un momento artistico che intreccia parole e musica: gli attori Luciano Sapiolo e Melania Pappatico, la voce di Nesibe Caprile, accompagnati dal maestro Luciano Capurro della PAT Performing Arts Theatre di Patrizia Campanile, daranno vita a un’esperienza emozionante.

“Aprire un crematorio significa aprire un dialogo. Mostrare chi siamo, come lavoriamo, e quanto ci stia a cuore l’aspetto umano di questo servizio” commenta Michele Marinello, Presidente di Altair Funeral, società che gestisce oltre 30 impianti crematori in Italia, tra cui Sanremo attraverso la Thymamai Srl. La società concessionaria, attiva dall’ottobre 2022 con il prezioso socio La Giò Immobiliare, è stata protagonista di un rifacimento completo della struttura, rendendola, oggi, una fra le più all’avanguardia in Italia.

Perché farlo? Perché crediamo che la conoscenza sia il primo passo verso il rispetto. Perché dietro ogni gesto tecnico c’è una cura profonda. Perché il nostro lavoro non è solo un servizio, ma un accompagnamento. E perché, in fondo, parlare della morte significa anche parlare della vita.