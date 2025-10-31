Halloween a San Romolo annullato per maltempo: stop all’evento previsto per domenica 2 novembre

L’atteso evento di Halloween previsto per domenica 2 novembre sul prato di San Romolo è stato ufficialmente annullato. La decisione è stata presa dagli organizzatori a seguito delle previsioni meteorologiche avverse che interessano la zona, con piogge e vento forte attesi per tutto il weekend.

La festa, pensata per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati della tradizione autunnale, avrebbe animato il prato con giochi, animazioni, musica e decorazioni a tema. Tuttavia, le condizioni climatiche non garantiscono la sicurezza e la fruibilità dell’area, spingendo gli organizzatori a rinunciare all’appuntamento.

La comunicazione ufficiale recita: “Si comunica che, causa maltempo, è annullato l’evento di Halloween previsto sul prato di San Romolo domenica 2 novembre.”

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che avevano manifestato interesse e partecipazione, auspicando di poter riproporre l’iniziativa in futuro in condizioni più favorevoli.