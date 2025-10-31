Ventimiglia, furto alla scuola dell’infanzia a Roverino: indaga la polizia

Ladri rubano nella scuola dell’infanzia a Roverino a Ventimiglia. Ignoti si sono, infatti, introdotti durante la notte nell’edificio scolastico passando probabilmente da una porta finestra difettosa e, agendo indisturbati, hanno portato via due portatili e un televisore.

La mattina seguente, il personale scolastico, accortosi del furto, ha allertato le forze dell'ordine. La Polizia di Stato sta così indagando per risalire ai colpevoli. Ieri pomeriggio la scientifica ha, infatti, analizzato la scena per individuare delle possibili impronte digitali.

"E' successo l'altro ieri notte. Spero che siano presi al più presto i ladri e che vengano assicurati alle forze dell'ordine" - commenta la dirigente scolastica Antonella Costanza - "Lascia dell'amaro in bocca il fatto che abbiano rubato proprio in una scuola dell'infanzia che è un luogo deputato alla felicità dei nostri piccolini. Questo evento non ci voleva proprio".