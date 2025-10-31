 / Al Direttore

Al Direttore | 31 ottobre 2025, 14:30

Via Goethe a Sanremo, ulivi abbattuti sopra la stazione, una cittadina: “Ma gli alberi trattengono la terra”

Monica sostiene che "la motivazione dei lavori non convince, le radici sono una barriera naturale contro il dissesto"

"Buongiorno,

da alcuni giorni assistiamo al taglio degli ulivi in via Goethe, nella fascia soprastante la stazione ferroviaria. Gli operai presenti hanno riferito che gli alberi devono essere rimossi per consentire la posa di una guaina, necessaria – a loro dire – per evitare lo scivolamento del terreno.

Una spiegazione che lascia perplessi. È noto, anche ai non addetti ai lavori, che le radici degli alberi svolgono una funzione fondamentale nel trattenere la terra e nel prevenire fenomeni di dissesto. Lo sa perfino un bambino: gli alberi consolidano il terreno, non lo indeboliscono.

Mi chiedo se siano state valutate alternative meno impattanti e se sia davvero necessario sacrificare alberi secolari per un intervento che, almeno nella sua motivazione, appare discutibile.

Monica Ferrari".

