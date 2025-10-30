 / Scuola

Scuola | 30 ottobre 2025, 11:30

Sanremo: l'Istituto Colombo conquista il National Quality Label eTwinning

Il progetto, coordinato dalla Prof.ssa Cristina Cavestri, ha visto la collaborazione della nostra scuola con istituti di Polonia, Repubblica Ceca, Croazia, Grecia, creando una vera e propria comunità di apprendimento transnazionale

L’Istituto Colombo conquista il National Quality Label eTwinning, rilasciato dall'Unità Nazionale eTwinning Indire per il progetto "My School, My Free Time,My City/Village and Country”, realizzato durante l'anno scolastico 2024/2025 dall’attuale classe V A ITAI.

Questo importante traguardo certifica che il lavoro svolto dai nostri studenti e docenti ha raggiunto i massimi standard qualitativi in termini di innovazione pedagogica, integrazione curricolare, collaborazione tra scuole partner e uso creativo della tecnologia.

Il progetto, coordinato dalla Prof.ssa Cristina Cavestri, ha visto la collaborazione della nostra scuola con istituti di Polonia, Repubblica Ceca, Croazia, Grecia, creando una vera e propria comunità di apprendimento transnazionale.

Attraverso la piattaforma eTwinning, gli studenti della classe V A ITAI hanno lavorato con i loro coetanei europei affrontando temi come personalità, tempo libero, scuola e i diversi Paesi, scambiato informazioni e favorito la comunicazione attraverso incontri online. Gli studenti hanno confrontato stili di vita, tradizioni e culture, sviluppando così consapevolezza culturale, tolleranza, competenze comunicative e lavoro di squadra.

La Prof.ssa Cristina Cavestri ha commentato: "Siamo enormemente soddisfatti di questo risultato. Vedere i nostri studenti dialogare, progettare e risolvere problemi insieme a compagni di altre nazioni è stata un'esperienza che va oltre i confini della classe tradizionale. Il Quality Label è il coronamento di un percorso di crescita collettiva."

Una studentessa della classe ha dichiarato: "È stato fantastico! Non abbiamo solo migliorato il nostro inglese, ma abbiamo capito che possiamo conoscere e collaborare con ragazzi di culture diverse. È stato bello scoprire che condividiamo le stesse passioni e le stesse preoccupazioni per il futuro."

Questo successo non è un punto di arrivo ma di partenza. Conferma l'impegno dell’Istituto Colombo verso una didattica innovativa, inclusiva e proiettata in una dimensione europea. L'esperienza maturata sarà un patrimonio per tutta la comunità scolastica e la base per future avventure eTwinning.

Per saperne di più: https://school-education.ec.europa.eu/en 

