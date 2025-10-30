Sanremo: l'Istituto Colombo conquista il National Quality Label eTwinning

L’Istituto Colombo conquista il National Quality Label eTwinning, rilasciato dall'Unità Nazionale eTwinning Indire per il progetto "My School, My Free Time,My City/Village and Country”, realizzato durante l'anno scolastico 2024/2025 dall’attuale classe V A ITAI.

Questo importante traguardo certifica che il lavoro svolto dai nostri studenti e docenti ha raggiunto i massimi standard qualitativi in termini di innovazione pedagogica, integrazione curricolare, collaborazione tra scuole partner e uso creativo della tecnologia.

Il progetto, coordinato dalla Prof.ssa Cristina Cavestri, ha visto la collaborazione della nostra scuola con istituti di Polonia, Repubblica Ceca, Croazia, Grecia, creando una vera e propria comunità di apprendimento transnazionale.

Attraverso la piattaforma eTwinning, gli studenti della classe V A ITAI hanno lavorato con i loro coetanei europei affrontando temi come personalità, tempo libero, scuola e i diversi Paesi, scambiato informazioni e favorito la comunicazione attraverso incontri online. Gli studenti hanno confrontato stili di vita, tradizioni e culture, sviluppando così consapevolezza culturale, tolleranza, competenze comunicative e lavoro di squadra.

La Prof.ssa Cristina Cavestri ha commentato: "Siamo enormemente soddisfatti di questo risultato. Vedere i nostri studenti dialogare, progettare e risolvere problemi insieme a compagni di altre nazioni è stata un'esperienza che va oltre i confini della classe tradizionale. Il Quality Label è il coronamento di un percorso di crescita collettiva."

Una studentessa della classe ha dichiarato: "È stato fantastico! Non abbiamo solo migliorato il nostro inglese, ma abbiamo capito che possiamo conoscere e collaborare con ragazzi di culture diverse. È stato bello scoprire che condividiamo le stesse passioni e le stesse preoccupazioni per il futuro."

Questo successo non è un punto di arrivo ma di partenza. Conferma l'impegno dell’Istituto Colombo verso una didattica innovativa, inclusiva e proiettata in una dimensione europea. L'esperienza maturata sarà un patrimonio per tutta la comunità scolastica e la base per future avventure eTwinning.

Per saperne di più: https://school-education.ec.europa.eu/en