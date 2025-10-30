Ventimiglia, Violin cocktail a Latte: musica dal vivo alla Fondazione Chiappori (Foto e video)

Musica dal vivo alla Fondazione Chiappori a Latte, frazione di Ventimiglia.

Gli ospiti della casa di riposo Ernesto Chiappori e i loro familiari martedì pomeriggio hanno, infatti, potuto godere del concerto per violino e viola del duo parigino Violin cocktail, in questi giorni, in tour nel Sud della Francia.

I musicisti hanno accompagnato il pubblico in un viaggio musicale attraverso la canzone italiana dagli anni '50 agli anni '90 coinvolgendo emotivamente tutti i presenti che hanno anche cantato alcuni brani.