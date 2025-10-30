Area Sanremo 2025, aperte le iscrizioni: due talenti accederanno di diritto al Festival 2026

Ieri alle 18.00 il 'coming soon' che campeggiava da alcune settimane nella home page del nuovo sito www.areasanremo.it è svanito per lasciare spazio all’apertura delle iscrizioni per Area Sanremo 2025.

L’avv. Filippo Biolé, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, dichiara: "Siamo lieti di rinnovare la collaborazione con Carlo Conti, dopo l’esperienza estremamente positiva dello scorso anno. Quest’anno saranno inseriti di diritto ben due talenti, provenienti da Area Sanremo, tra le Nuove Proposte della 76° Festival della Canzone Italiana. Una doppia opportunità frutto di una collaborazione molto importante che premia l’impegno e la cura che la Fondazione dedica da anni a questa manifestazione e ai giovani artisti che ne fanno parte, in esecuzione dell’incarico fiduciario conferitoci dal Comune di Sanremo, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio comunale del quale, come per il Festival, anche Area Sanremo fa parte”.

“Area Sanremo è molto più di un concorso musicale – aggiungono gli assessori Alessandro Sindoni (Turismo) e Enza Dedali (con delega all’Orchestra Sinfonica) - perché si offre come un progetto che unisce arte, cultura e promozione del territorio. Ogni anno la nostra città accoglie giovani artisti, professionisti del settore e appassionati di musica, creando un flusso che arricchisce Sanremo dal punto di vista culturale e turistico e consolidando il legame indissolubile tra la nostra città e la musica italiana”.

Anche quest'anno infatti, in concomitanza con le giornate di audizioni sarà organizzata una nuova edizione dell’Area Sanremo Music Week: iniziative speciali, opportunità per esibirsi, formarsi, fare networking e conoscere spazi e opportunità che Sanremo 'città della Musica' mette a disposizione dei giovani artisti. Questa modalità di approccio al concorso è diventata ormai una caratteristica imprescindibile e distintiva di Area Sanremo che, oltre all’eccezionale opportunità di accedere al Festival riservata a due candidati, offre a tutti i partecipanti la possibilità di fare esperienze che arricchiscono il loro percorso.

Il sito www.areasanremo.it raccoglierà le candidature dei giovani talenti di età compresa tra i 16 anni già compiuti e i 29 anni non ancora compiuti al 01/01/2026. Sarà possibile candidarsi dal 29 ottobre alle 18.00 fino alle 18.00 del 29 novembre 2025.

Per partecipare da solista, in duo o band con il proprio brano inedito:

– Non bisogna aver mai partecipato a precedenti edizioni del Festival della Canzone Italiana

– Non si può essere iscritti a Sanremo Giovani 2025 né aver partecipato alle relative selezioni.

Il bando con il regolamento completo, il modulo di iscrizioni, la pagina con la raccolta delle “domande frequenti” e le news sono disponibili su www.areasanremo.it. Le date delle audizioni saranno comunicate nelle prossime settimane sul sito, così come il programma delle “experience”.