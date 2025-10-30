Maltempo nell’Imperiese: due alberi crollano sulla provinciale tra Bajardo e Ceriana, interviene la Protezione Civile (Foto)

La perturbazione che nella notte ha interessato l’intera provincia di Imperia ha causato diversi disagi sulla viabilità dell’entroterra. Piogge e raffiche di vento hanno provocato nella mattinata la caduta di due alberi sulla strada provinciale che collega Bajardo a Ceriana, interrompendo completamente il transito.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i volontari della Protezione Civile insieme al gruppo intercomunale, che hanno lavorato con rapidità per liberare la carreggiata dai tronchi e dai detriti. L’intervento si è rivelato ancora una volta determinante per ripristinare la circolazione e garantire la sicurezza degli automobilisti.

I volontari resteranno in monitoraggio nelle prossime ore per fronteggiare eventuali ulteriori criticità.