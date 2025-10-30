Sanremo, protesta degli studenti al Liceo Cassini: “Finestra rotta da settembre, non entreremo in classe” (Foto)

Mattinata di protesta oggi al Liceo Scientifico 'G.D. Cassini' di Sanremo, dove la classe 4a G ha deciso di non entrare in aula a causa di una finestra danneggiata, priva di vetro, che da oltre un mese e mezzo rende secondo gli studenti l’ambiente “insalubre e insicuro”. Gli alunni hanno comunicato la loro posizione con una mail indirizzata alla dirigenza scolastica: “Pretendiamo che chi si deve attivare lo faccia celermente: con l’inizio dell’inverno la situazione non è più tollerabile”, si legge nel testo. I ragazzi hanno inoltre annunciato che, in assenza di interventi, potrebbero proseguire la protesta anche dopo il ponte del 1° novembre: “Sarà in dubbio lo svolgimento delle lezioni di lunedì 3 novembre”.

La dirigente scolastica, professoressa Mara Ferrero, ha risposto agli studenti assicurando che la segnalazione è stata trasmessa alla Provincia lo scorso 22 ottobre e che l’intervento dei tecnici è previsto già nella giornata odierna: “Comprendo il disagio, ma i tempi non sono immediati”, ha spiegato nella sua comunicazione. La preside ha inoltre annunciato soluzioni temporanee, come la rotazione in altri spazi scolastici dalla seconda settimana di novembre, in attesa del completamento di nuovi locali. “Vi invito a venire in ufficio per confrontarci e risolvere insieme le problematiche” ha concluso Ferrero.

Resta ora da capire se gli interventi promessi basteranno a placare la protesta degli studenti, che chiedono condizioni di sicurezza adeguate per poter tornare regolarmente tra i banchi.