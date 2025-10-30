Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, Bordighera celebra il 4 novembre: cambia la viabilità

Cambia la viabilità a Bordighera in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e della Forze armate.
Il 4 novembre scatterà, perciò, il divieto di sosta dalle 7.30 alle 8.30 in piazza Oberdan, nell’area antistante al Monumento dei Caduti, dalle 9 alle 10.30 in piazza De Amicis, negli stalli di sosta lato nord, e dalle 9 alle 11 in piazza Garibaldi, nell’area antistante al Monumento dei Caduti, e nell’area prospiciente il “Cippo dei Partigiani” in via Francesco Rossi.
Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale emessa dalla polizia locale ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza del traffico. I contravventori saranno puniti a norma di legge.