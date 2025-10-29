Sanremo Giovani 2025: l'attesa è finita, ecco i 24 artisti in gara, i finalisti a metà dicembre al Casinò

L’attesa è finita: la Rai ha svelato i nomi dei 24 talenti che si giocheranno il pass per calcare il palco più ambito della musica italiana. Sono i protagonisti di Sanremo Giovani 2025, il format che tornerà dall’11 novembre in seconda serata su Rai2, con diretta anche su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay. A condurre il programma sarà Gianluca Gazzoli, volto e voce amatissima da pubblico e ascoltatori, tra radio, televisione e podcast.

Il percorso verso il Festival di Sanremo 2026 sarà però più stretto rispetto al passato. Il direttore artistico Carlo Conti ha infatti annunciato una modifica sostanziale al regolamento: solo due dei quattro posti riservati alle Nuove Proposte verranno assegnati attraverso il programma. Gli altri due arriveranno invece da Area Sanremo, la competizione dedicata ai giovani artisti emergenti.

Per il resto, nessuno stravolgimento: “Il regolamento è lo stesso dell’anno scorso – aveva dichiarato Conti – con l’obiettivo di confermare 26 Big in gara al Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026”.

Ecco l’elenco completo dei 24 selezionati, che a breve inizieranno la loro corsa televisiva verso l’Ariston: Amsi, Angelica Bove, Antonia, Cainero, Caro Wow, Cmqmartina, Deddé, Disco Club Paradiso, Eyeline, Jeson, Joseph, La Messa, Lea Gavino, Mimì, Nicolò Filippucci, Occhi, Petit, Principe, Renato D’Amico, Seltsam, Senza Cri, Soap, Welo, Xhovanà.

Una line-up eterogenea, che mescola pop, rap, elettronica e cantautorato, con un forte imprinting generazionale e un occhio – come sempre – puntato sulla musica che verrà.