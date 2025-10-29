Sanremo: nel prossimo fine settimana l'eccellenza dei vini con 'deVinum': il grande tour del gusto a Villa Ormond

Organizzata dalla 'Fraire' si svolge nel prossimo fine settimana, nella splendida cornice di Villa Ormond, laddove la storia incontra l’eleganza affacciata sul Mediterraneo, nasce deVinum – Note di vino: un evento che trasforma il calice in passaporto per un viaggio attraverso l’Italia del vino. Un weekend – sabato di festa e domenica di scoperta – in cui Bolzano e Pantelleria diventano vicine, unite da una sola passione: l’eccellenza enologica. Il sabato di deVinum è pura energia. Sotto le volte affrescate della villa, la musica live accende l’atmosfera glamour, i calici tintinnano mentre vocalist e sassofonisti costruiscono la colonna sonora perfetta. È la serata in cui si brinda alla bellezza del vino e della vita, circondati da persone che hanno voglia di godersi ogni istante.

Stessi ambienti, stessi vini, ma un ritmo diverso. La domenica è dedicata alla conoscenza: più tempo per parlare con i produttori, per ascoltare i racconti dei sommelier, per chiedere, capire, confrontare. Il vino diventa ponte tra cultura e territorio, tra chi produce e chi assaggia. Tra convivialità e cultura è prevista una selezione accurata delle etichette presenti, con sommelier professionisti AIS come guide sensoriali oltre ad una offerta gastronomica pensata per esaltare il vino. Gli AIS Sommelier, custodi di un sapere costruito con formazione e passione, accompagneranno i visitatori in un percorso consapevole attraverso le eccellenze italiane, trasformando ogni degustazione in un racconto affascinante.

Biglietti e degustazioni

Modalità Prezzo Cosa include Ingresso 10 € Partecipazione all’evento + calice + tasca porta-bicchiere 1 gettone 6 € 1 calice da 125 ml con spiegazione AIS 3 gettoni 16 € Degustazioni 5 gettoni 25 € Degustazioni

A partire da 2 gettoni sarà possibile accedere anche all’offerta food.

Dal sabato sera, la mixology diventa protagonista: Fizz Coldirodi proporrà cocktail d’autore a base di grappe selezionate, vermut pregiati e distillati enologici (2 gettoni). Con loro, l’eccellenza ligure del Gin Roi Taggiasco e le birre artigianali del Birrificio Nadir. L’offerta gastronomica è firmata da Flavio Leone, che proporrà abbinamenti studiati e materie prime del territorio ligure. Accanto a lui: le Pinse di #Pinsa, leggere e altamente digeribili ed i panini gourmet del Baffo, informali ma di grande qualità

Masterclass – Domenica 2 Novembre

Tre appuntamenti esclusivi e gratuiti, posti limitati:

Masterclass A cura di Posti Il Vermouth e i distillati di vino AIBES – Associazione Italiana Barman 50 I vini della nostra Liguria Augusto Manfredi – AIS 50 Whisky & Rum: presentazione con assaggi Simone Parisi – AIS & Stefano Bonsignore (Babalù) 25

La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. Cliccando sotto la lista dei vini che saranno presenti.