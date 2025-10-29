Sanremo Marathon, definiti i percorsi dell'edizione 2025

A poco più di un mese dalla Sanremo Marathon, in programma il 6 e 7 dicembre, il Comitato Organizzatore ha definito il percorso per questa edizione. Il tracciato, in seguito all’interruzione del ponte alla foce del torrente Argentina tra Arma di Taggia e Riva Ligure, ha subito necessariamente una modifica rispetto agli anni scorsi. Una decisione quindi inevitabile dovuta a cause di forza maggiore.

Sanremo Marathon 2025: i percorsi

Le gare di maratona e mezza maratona, dopo il via dal campo di atletica di Pian di Poma, si immetteranno sulla pista ciclabile e si dirigeranno verso ponente fino al giro di boa che sarà posizionato all’altezza dell’ex passaggio a livello di Arma di Taggia. Una volta rientrati a Sanremo si proseguirà fino alla galleria presente al confine con Ospedaletti, dove sarà individuato il secondo giro di boa. I podisti rientreranno quindi all’interno del campo di atletica per l’ultimo giro di pista. La mezza maratona andrà a traguardo, mentre la maratona compirà un secondo giro di percorso.

Gli atleti iscritti alla 10 Km, la cui partenza è precvista pochi minuti prima delle altre gare, si dirigeranno invece subito verso ponente lungo la pista ciclabile. Al termine del lungomare di Ospedaletti torneranno indietro fino al giro di boa fissato all’altezza del sovrappasso presente al termine della passeggiata Imperatrice, rientrando quindi al campo di atletica dove sarà posto l’arrivo.

In programma, nella giornata di sabato sul tratto di Ospedaletti della pista ciclabile, anche la Family Run e l’Ospedaletti Run 5K.

PROGRAMMA GARE E ORARI PARTENZE

Sabato 6 dicembre 2025 – Pista ciclabile Ospedaletti

Ore 13: Ospedaletti Run 5K

Ore 14: Family Run 2,5K

Domenica 7 dicembre 2025 – Campo di atletica Sanremo

Ore 8:50: Sanremo 10K

Ore 9: Sanremo Marathon e Sanremo Half Marathon

Il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara è previsto il 5 e 6 dicembre ad Ospedaletti (ex deposito ex stazione ferroviaria) e il 7 dicembre a Sanremo (campo di atletica).

Le iscrizioni proseguono sul sito ufficiale www.sanremomarathon.it dove sono presenti tutti i dettagli logistici e le convenzioni alberghiere.