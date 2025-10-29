Sanremo: “Fama et Infirmitas – Le Malattie degli Immortali”, un viaggio tra storia, medicina e umanità con il Dottor Antonio Amato

L’Inner Wheel Club di Sanremo invita soci, amici e curiosi a un appuntamento speciale: venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 19.30, presso l’elegante Hotel Villa Sylva in Via Privata Garbarino 2, si terrà la conferenza “Fama et Infirmitas – Le Malattie degli Immortali”, a cura del Dottor Antonio Amato, Primario Chirurgo e appassionato divulgatore.

Tra medicina e storia: i segreti clinici dei grandi del passato

Durante la serata, il Dottor Amato guiderà il pubblico in un’affascinante esplorazione delle condizioni mediche che hanno colpito celebri figure storiche. Dalla fragilità nascosta dietro la gloria alla sofferenza celata dietro l’immortalità del nome, la conferenza offrirà uno sguardo inedito su come le malattie abbiano influenzato non solo la vita privata, ma anche le scelte pubbliche e il destino di personaggi entrati nella leggenda.

“Un viaggio libero nelle vicende cliniche di alcuni personaggi celebri – spiega la Presidente dell’Inner Wheel Club, Marina Remaggi – che da un lato esplora pagine affascinanti e sorprendenti di storia della medicina e dall’altro mostra come le vicissitudini sanitarie abbiano influito sulla loro vita biografica e pubblica.”

Solidarietà in tavola: cena benefica per il Piccolo Cottolengo

Al termine della conferenza, gli ospiti potranno partecipare a una cena benefica, il cui ricavato sarà interamente devoluto al Piccolo Cottolengo di Don Orione di Sanremo. L’obiettivo è contribuire all’acquisto di un letto sanitario per migliorare la qualità della vita degli ospiti della struttura.

Un’occasione per riflettere, imparare e fare del bene

L’evento rappresenta un perfetto connubio tra cultura, divulgazione scientifica e impegno sociale. Un’opportunità per scoprire il lato umano degli “immortali” della storia e, al contempo, offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.

Info e prenotazioni: Per partecipare alla serata è richiesta la prenotazione. Per informazioni, contattare l’Inner Wheel Club di Sanremo.