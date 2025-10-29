Sanremo, al Club Tenco l’evento “Restiamo Umani!” con gli studenti del Cassini per Ottobre di Pace

All’indomani del grande successo del Premio Tenco 2025 proseguono le attività del Club Tenco. Domani, giovedì 30 ottobre, alle ore 18.00, a SANREMO (Imperia) presso la Sede del CLUB TENCO, presso l'ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria (Lungomare Italo Calvino) ospiterà RESTIAMO UMANI!, evento che fa parte di Ottobre di pace 2025, rassegna di eventi realizzati da una rete di associazioni cittadine che ogni anno propone una riflessione sul tema della costruzione della pace.

Gli studenti del Laboratorio musicale teatrale del Liceo G.D. Cassini leggeranno e interpreteranno testi di Bertolt Brecht, Clemente Rebora, Salvatore Quasimodo, Albio Tibullo, Talil Sorek e Wisława Szymborska. L’accompagnamento musicale è a cura della Cassini’s Band e la regia è affidata a Stefania Sandra.