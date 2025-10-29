 / Cronaca

Cronaca | 29 ottobre 2025, 08:11

Taggia: episodi di violenza e bullismo fuori dalla scuola Media 'Ruffini', 18enne denunciato per aver picchiato un minore

Il sindaco ha immediatamente concordato una serie di misure di sicurezza con il Prefetto

Taggia: episodi di violenza e bullismo fuori dalla scuola Media 'Ruffini', 18enne denunciato per aver picchiato un minore

Episodi di bullismo ed anche un episodio acclarato in cui un maggiorenne ha picchiato violentemente e per futili motivi, un giovane alunno della scuola Media ‘Ruffini’ di piazza IV Novembre a Taggia.

I fatti, anticipati questa mattina dal Secolo XIX, sono stati confermati dal sindaco di Taggia, Mario Conio. Alcuni episodi si sono registrati nelle scorse settimane ma, il più grave è avvenuto alcuni giorni fa, quando un maggiorenne (sembra il fratello più grande di un alunno della scuola) avrebbe picchiato con violenza un 14enne.

Questo ha riportato una serie di ferite ed ecchimosi al volto ed è stato medicato in ospedale. E’ scattata subito una denuncia ai Carabinieri ed è stato informato il sindaco. Mario Conio si è subito attivato e, oltre ad aver duramente condannato l’episodio, si è rivolto al Prefetto, concordando una serie di misure per garantire maggiore sicurezza. Saranno i Carabinieri, ai quali il giovane maggiorenne è stato denunciato, a controllare con attenzione il plesso scolastico.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium