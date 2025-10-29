Sanremo, addio ad Andrea Sartore: l’ex agente della Polizia Municipale si è spento a 64 anni, domani i funerali

E’ morto ieri sera, all’ospedale San Martino di Genova, Andrea Sartore, 64enne ex agente della Polizia Municipale di Sanremo. Era sposato ed aveva due figli. Da due anni era andato in pensione e, negli ultimi tempi si era ammalato. Era migliorato ma, alcuni giorni fa si era aggravato nuovamente. Ieri sera è morto. Sartore era stato assunto in comune prima nel settore beni ambientali per poi vincere un concorso e trascorrere una quarantina d’anni con la divisa della Municipale.

Andrea Sartore ha svolto una lunga e meritevole carriera nella Polizia Locale ed ha sempre lavorato con umanità e professionalità. Ha anche meritato due onorificenze regionali per meriti speciali: per aver partecipato ad un'importante indagine che ha portato a numerosi arresti e sequestri nell'ambito della contraffazione e per aver prestato soccorso ad alcune persone all'interno di un appartamento in fiamme, mettendo a repentaglio la sua incolumità.

I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15, nella chiesa della Mercede a San Martino. Anche la nostra redazione, insieme al comandante ed a tutto il corpo della Polizia Municipale si stringe alla famiglia di Andrea.