'SiAmo Camporosso': "Degrado, pericoli e sprechi d’acqua sulla ciclabile" (Foto)

"Ciclabile comunale abbandonata. Vi sono degrado, pericoli e sprechi d’acqua". Lo denuncia il gruppo consiliare “SiAmo Camporosso” evidenziando lo stato di totale abbandono in cui versa la pista ciclabile comunale. "Un’infrastruttura che dovrebbe essere un fiore all’occhiello di Camporosso ma che oggi si presenta come un simbolo di degrado e incuria" - sottolinea la minoranza - "L’intero tracciato, sia ciclabile che pedonale, è privo di manutenzione: il verde è fuori controllo, con roveti che invadono la ciclabile, erba alta ovunque e alberi secchi, molti dei quali recano le targhette dei bambini nati, lasciate ora in un contesto di abbandono che offende il loro significato simbolico".

"In diversi punti, l’asfalto è rialzato dalle radici, rendendo la ciclabile pericolosa per ciclisti e pedoni; gli autobloccanti sconnessi aggravano ulteriormente la situazione" - mette in risalto il gruppo consiliare “Si Amo Camporosso” - "A questo si sommano cestini dei rifiuti rotti, staccionate pericolose perché sono rotte, un impianto di irrigazione che resta costantemente acceso con conseguente spreco d’acqua e la presenza diffusa di rifiuti di ogni genere: sacchi di macerie, bottiglie, pneumatici e perfino automezzi abbandonati lungo il percorso e nel parcheggio della ciclabile dietro al supermercato Mercatolocal".