Regione Liguria approva il nuovo Piano formativo 2026/2027: soddisfazione del consigliere Walter Sorriento (Orgoglio Liguria)

La Regione Liguria ha approvato il nuovo Piano di dimensionamento e dell’offerta formativa 2026/2027, un provvedimento che punta a valorizzare le proposte delle istituzioni scolastiche del territorio e a rafforzare il legame tra scuola, formazione e mondo del lavoro. Tra le principali novità, figura l’attivazione di un corso serale presso l’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia, con indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza”. Un’iniziativa accolta con entusiasmo dal consigliere regionale Walter Sorriento, esponente del gruppo Orgoglio Liguria, che ha espresso pieno sostegno al progetto.

"L’approvazione del nuovo Piano di dimensionamento e dell’offerta formativa rappresenta un segnale concreto dell’attenzione che la Regione Liguria riserva al mondo della scuola e della formazione – ha dichiarato Sorriento –. Si tratta di un provvedimento che guarda al futuro, perché valorizza le proposte presentate dagli istituti scolastici del territorio". Il consigliere ha sottolineato in particolare l’importanza del nuovo corso serale di Ventimiglia: "Sono entusiasta dell’attivazione di questo percorso, che sostengo con convinzione perché credo nel suo valore educativo e sociale. È un’iniziativa che offre nuove opportunità a chi desidera acquisire competenze spendibili in ambito sanitario e assistenziale, rispondendo concretamente ai bisogni del territorio". Sorriento ha poi evidenziato come il risultato sia frutto del lavoro sinergico tra Regione e istituzioni locali: "È un esempio virtuoso di come la Regione sappia mettere in connessione l’offerta formativa con le reali esigenze del mercato del lavoro, garantendo coerenza e visione strategica. Questo è il modo migliore per creare sviluppo, rafforzare le competenze e costruire una Liguria più forte e competitiva".

Il nuovo Piano 2026/2027 rappresenta dunque un passo avanti importante nella definizione di un sistema educativo regionale capace di rispondere alle sfide del futuro, investendo in formazione, occupabilità e innovazione.