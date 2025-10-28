Cimiteri per animali d’affezione a Ventimiglia, Martinetto propone un emendamento: "Per colmare una lacuna regolamentare"

Cimiteri per animali d’affezione a Ventimiglia. Il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto presenta una proposta di emendamento all’articolo 16 del regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali per l'inserimento di un comma relativo ai cimiteri per gli animali domestici.

Una proposta che ha presentato all'attenzione del sindaco Flavio Di Muro, dell'assessore Milena Raco, del presidente Roberto Nazzari e del segretario comunale Monica Veziano. "Una proposta di emendamento all’articolo 16 del 'Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali' per l’inserimento di un nuovo comma relativo ai cimiteri per animali d’affezione" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza Nico Martinetto - "All’articolo 16 viene aggiunto il comma 3 che dice: 'Il Comune, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, può autorizzare la realizzazione e la gestione di uno o più cimiteri destinati agli animali d’affezione, al fine di garantire ai cittadini la possibilità di disporre di aree idonee per la sepoltura e la commemorazione degli animali deceduti. Tali strutture dovranno rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa di riferimento e potranno essere gestite direttamente dal Comune ovvero affidate in concessione a soggetti pubblici o privati'".

"La proposta mira a colmare una lacuna regolamentare e a favorire una maggiore tutela del rapporto affettivo tra cittadini e animali domestici, consentendo l’istituzione di spazi dedicati al loro ricordo, nel rispetto delle norme sanitarie e ambientali vigenti" - illustra Martinetto.