Attualità | 29 ottobre 2025, 09:21

Ventimiglia approva il nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali

"Un grande passo avanti di civiltà, un atto concreto che aggiorna e migliora il precedente regolamento, adattandolo ai tempi e alle nuove sensibilità della nostra comunità", dice il sindaco Di Muro

Approvato all'unanimità, in consiglio comunale a Ventimiglia, il nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali.

"Un grande passo avanti di civiltà, un atto concreto che aggiorna e migliora il precedente regolamento, adattandolo ai tempi e alle nuove sensibilità della nostra comunità" - sottolinea il sindaco Flavio Di Muro.

"Abbiamo voluto rivedere alcune norme e introdurre accorgimenti che tutelino ancora di più i nostri amici a quattro zampe, perché crediamo che il rispetto per gli animali sia anche rispetto per noi stessi e per la qualità della vita della nostra città" - afferma il primo cittadino - "Un regolamento che parla non solo di regole, ma di amore, cura, convivenza e responsabilità".

Elisa Colli

