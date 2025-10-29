Ventimiglia approva il nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali

Approvato all'unanimità, in consiglio comunale a Ventimiglia, il nuovo regolamento per la tutela e il benessere degli animali.

"Un grande passo avanti di civiltà, un atto concreto che aggiorna e migliora il precedente regolamento, adattandolo ai tempi e alle nuove sensibilità della nostra comunità" - sottolinea il sindaco Flavio Di Muro.

"Abbiamo voluto rivedere alcune norme e introdurre accorgimenti che tutelino ancora di più i nostri amici a quattro zampe, perché crediamo che il rispetto per gli animali sia anche rispetto per noi stessi e per la qualità della vita della nostra città" - afferma il primo cittadino - "Un regolamento che parla non solo di regole, ma di amore, cura, convivenza e responsabilità".