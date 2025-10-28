Ventimiglia, trovato morto con una ferita alla gola: nuovo fatto di sangue in città (Foto)

Tragedia, questa mattina, a Ventimiglia. Un uomo, sui quarant'anni, è stato trovato privo di vita lungo un argine del fiume Roia.

Secondo le prime informazioni, l'uomo presenterebbe una ferita profonda alla gola, provocata probabilmente da un’arma da taglio o da un oggetto contundente. Al momento non è ancora chiaro se si tratti di un omicidio o di un gesto volontario.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e un’ambulanza ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’area del ritrovamento, sul greto del Roia, è stata transennata, il marciapiede su Lungo Roja Girolamo Rossi, nei pressi dell'ufficio Iat fino al ponte Doria, è stato chiuso al passaggio dei pedoni per consentire agli inquirenti di effettuare i rilievi.

Sono giunti, in seguito, la polizia scientifica e il medico legale per eseguire i primi accertamenti. Gli investigatori, intanto, stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e non escludono, al momento, nessuna pista.