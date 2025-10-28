 / Attualità

Attualità | 28 ottobre 2025, 11:36

Bordighera, a Terrasanta l'ordinazione presbiterale di fra’ Damiano (Foto)

Imposizione delle mani e preghiera consacratoria del vescovo Suetta

"Pax et bonum". La chiesa dell'Immacolata Concezione, Terrasanta, a Bordighera ospiterà l'ordinazione presbiteriale del diacono Varhatiuk Vitalii, fra' Damino o.f.m. La celebrazione si svolgerà venerdì 31 ottobre alle 10.

L'ordinazione avverrà per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta.

Lo annunciano con gioia la provincia dei frati minori di San Michele Arcangelo in Ucraina, la diocesi di Ventimiglia-Sanremo e la provincia di Sant'Antonio dei frati minori del nord Italia.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium