Bordighera, a Terrasanta l'ordinazione presbiterale di fra’ Damiano (Foto)

"Pax et bonum". La chiesa dell'Immacolata Concezione, Terrasanta, a Bordighera ospiterà l'ordinazione presbiteriale del diacono Varhatiuk Vitalii, fra' Damino o.f.m. La celebrazione si svolgerà venerdì 31 ottobre alle 10.
L'ordinazione avverrà per l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta.
Lo annunciano con gioia la provincia dei frati minori di San Michele Arcangelo in Ucraina, la diocesi di Ventimiglia-Sanremo e la provincia di Sant'Antonio dei frati minori del nord Italia.