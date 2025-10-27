Fratelli d’Italia Sanremo in piazza per celebrare i tre anni di governo Meloni, Consiglio "Continueremo a fare politica tra la gente"

Sabato scorso il direttivo di Fratelli d’Italia Sanremo è sceso in piazza, come da tradizione, con un gazebo allestito in via Escoffier, nei pressi della statua di Mike Bongiorno, per celebrare i tre anni di governo guidato da Giorgia Meloni. "Siamo molto soddisfatti della grande partecipazione – dichiarano i dirigenti locali del partito – ma non ci sorprende: ogni volta che scendiamo in piazza registriamo un forte interesse e una crescente vicinanza dei cittadini. Fratelli d’Italia a Sanremo è in costante crescita e questa è stata una giornata particolarmente significativa".

Durante l’iniziativa sono stati distribuiti materiali informativi sull’attività del governo e del partito, raccolte numerose nuove adesioni e tesseramenti, con un’attenzione speciale ai tanti under 35 che hanno deciso di unirsi al movimento; così dichiara il coordinatore cittadino Antonino Consiglio. "La partecipazione dei giovani è il segnale più incoraggiante – prosegue Antonino Consiglio –. Continueremo a fare politica tra la gente, nelle piazze e nei quartieri, per essere pronti alla prossima tornata elettorale".

Non poteva mancare la presenza dell’assessore regionale al turismo Luca Lombardi, del consigliere regionale Veronica Russo, del consigliere comunale Elisa Balestra ma soprattutto del senatore Gianni Berrino che ha dichiarato: "E’ sempre emozionante constatare come i nostri concittadini si avvicinino ai nostri gazebo durante le attività. Ma questa volta raccontare con orgoglio i successi raggiunti è stato ancora più bello. Sono passati solo tre anni ma sentire da vicino la fiducia degli italiani, in questo caso dei sanremesi, riempie d’orgoglio". L'evento si è concluso in un clima di grande partecipazione e con l'impegno rinnovato da parte del circolo cittadino di proseguire le attività sul territorio, con costanza e presenza, al fianco dei sanremesi.