Volontari della Banca del Tempo in aiuto alla galleria civica: garantiti i turni di apertura durante la mostra di Costantini

A partire da domani, i volontari della Banca del Tempo copriranno alcuni turni di apertura della galleria civica di via Palma 16, nella Pigna.
“Ringrazio quanti hanno deciso di mettere a disposizione il loro tempo per tenere aperta la galleria civica – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali - che, in questi giorni, ospita la mostra “Nel mirino della memoria” di Gianluca Costantini, noto fumettista italiano che racconta con la forza del disegno la tragedia dei giornalisti uccisi in Palestina. Grazie alla presenza dei volontari, la galleria può continuare ad essere un luogo di incontro, conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico della nostra città”