Ventimiglia: Giuseppe Codina compie oggi 100 anni, una vita di lavoro, amore e generosità

Grande festa oggi a Ventimiglia per Giuseppe Codina, che compie 100 anni circondato dall’affetto dei suoi cari. Nato a Santa Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, Giuseppe è il quinto di undici figli (dieci maschi e una femmina) di una famiglia numerosa e unita. Il 23 agosto 1949 ha sposato Eleonora Battista , con la quale ha condiviso una lunga vita e cresciuto tre figli. Nel 1960 la famiglia si è trasferita a Ventimiglia, dove Giuseppe ha trovato impiego come muratore in Francia, riuscendo con il suo impegno e sacrificio a garantire serenità e stabilità ai suoi cari.

Oggi Giuseppe non è solo padre e marito esemplare, ma anche un nonno di quattro nipoti e bisnonno di quattro pronipoti. Chi lo conosce lo descrive come un uomo solare, allegro e generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri e a regalare un sorriso. In occasione di questo importante traguardo, tutta la sua grande famiglia e gli amici gli rivolgono un caloroso augurio: “Buon compleanno Giuseppe, e cento di questi giorni!”