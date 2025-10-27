ASL1, dal 1° novembre accesso ai centri prelievi accreditati solo su prenotazione

ASL1 informa che, a partire dal 1° novembre 2025, l’accesso ai centri prelievi accreditati avverrà solo su prenotazione, come già previsto per i centri prelievi ASL.

Le prenotazioni potranno essere effettuate attraverso i consueti canali:

· il portale PrenotoSalute;

· gli sportelli CUP sul territorio o con il numero regionale 010 538 3400;

· oppure presso le farmacie o gli studi medici che effettuano servizio di prenotazione.

Pertanto, non sarà più possibile accedere direttamente con ricetta medica ai centri prelievi accreditati. Per ulteriori informazioni su sedi, orari e modalità di accesso ai centri prelievi, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito ASL1: www.asl1.liguria.it/esami-e-visite-specialistiche/centro-prelievi-esami-di-laboratorio.html