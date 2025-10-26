Forza Italia, successo per la campagna di tesseramento 2025: Scajola saluta i gazebo nel capoluogo

Nel corso del weekend, in numerosi comuni della provincia di Imperia sono stati allestiti i gazebo di Forza Italia dedicati alla campagna di tesseramento 2025.



"L’iniziativa ha riscosso un’ampia partecipazione da parte di iscritti, simpatizzanti e cittadini - si spiega nel comunicato -, che hanno voluto manifestare la propria vicinanza e sostegno al movimento. I banchetti sono stati posizionati nei principali centri della provincia — tra cui Imperia, Sanremo, Ventimiglia, Diano Marina, Bordighera e altre località del Ponente — e hanno visto la presenza di numerosi amministratori locali, militanti e volontari, insieme ai Segretari cittadini di Forza Italia, che hanno accolto i partecipanti fornendo informazioni e modulistica per l’adesione. Particolarmente significativa la tappa nel capoluogo, Imperia, dove il Sindaco Claudio Scajola si è recato personalmente al gazebo per portare il proprio saluto e incoraggiamento ai presenti. Un gesto molto apprezzato, che testimonia l’attenzione e la vicinanza delle istituzioni a questa iniziativa di partecipazione e ascolto del territorio. L’affluenza registrata nel weekend conferma la volontà di molti cittadini di essere protagonisti attivi della vita politica, animati da spirito di appartenenza e senso civico.



Il Segretario provinciale del movimento, Simone Vassallo, ha espresso soddisfazione per il clima positivo e costruttivo riscontrato ai gazebo, ringraziando i volontari per l’impegno e tutti i cittadini che hanno voluto partecipare. La campagna di tesseramento proseguirà nei prossimi weekend con ulteriori appuntamenti sul territorio, per continuare a dare voce alle idee, ai bisogni e alle speranze della comunità imperiese".