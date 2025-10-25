L’assessore regionale Marco Scajola a Torino agli ‘Stati generali' di Forza Italia "Servono certezze per famiglie e giovani"

È partito dal cuore di Torino, nel prestigioso Teatro Carignano, il confronto nazionale promosso da Forza Italia sui nuovi modelli abitativi e sulle sfide della rigenerazione urbana. Gli Stati Generali della Casa hanno riunito rappresentanti istituzionali da tutta Italia, con la presenza del vicepremier Antonio Tajani e di numerosi assessori regionali. Tra i primi interventi quello di Marco Scajola, assessore della Regione Liguria alle Politiche abitative, che ha richiamato l'attenzione sulla necessità di "ridare certezze a famiglie e persone" rispetto a uno dei pilastri della vita quotidiana: la casa.

Un nuovo approccio alle politiche abitative: "Non si tratta solo di costruire o ristrutturare – ha spiegato Scajola – ma di restituire dignità e sicurezza a chi vuole investire nel proprio futuro". L’assessore ha evidenziato come Forza Italia stia portando avanti un’idea di città in cui le persone e i loro bisogni siano davvero al centro delle scelte urbanistiche. Dalla Liguria un modello di rigenerazione: L’esempio arriva proprio dalla Liguria, dove – ha ricordato – negli ultimi anni sono stati riqualificati oltre tremila alloggi e investiti 150 milioni di euro nelle politiche abitative. Interventi che hanno cambiato il volto di interi quartieri, con nuovi spazi verdi, servizi e infrastrutture di sicurezza come la futura caserma dei Carabinieri. Superare la cultura dei ghetti con il messaggio politico che è chiaro: "Dobbiamo superare la cultura di sinistra che crea ghetti e divisioni – ha sottolineato –. Noi vogliamo città aperte, inclusive e sostenibili, dove la casa torni a essere un diritto e non un privilegio". Un intervento applaudito dal pubblico del Carignano, che ha quindi ribadito la linea del partito: semplificare per abitare, favorendo una visione urbanistica a misura di persona e famiglia.

“La casa è sacra, non si tocca: è il pilastro su cui ogni famiglia costruisce il proprio futuro, come ci ha insegnato il presidente Silvio Berlusconi – ha dichiarato l’assessore Marco Scajola –. La casa deve restare al centro delle politiche pubbliche, perché rappresenta dignità, stabilità e coesione sociale. In Liguria abbiamo investito dal 2015 circa 150 milioni di euro per riqualificare oltre 3.000 alloggi, con altri 500 che hanno lavori in corso e 6,5 milioni previsti nel 2025. A Genova, il progetto di Begato è l’esempio concreto di un nuovo modo di fare edilizia pubblica: abbiamo abbattuto i vecchi palazzi, simbolo di degrado, e restituito un quartiere moderno, con case efficienti, aree verdi e servizi. Questo significa rimettere al centro la persona, la sua dignità e il suo domani. Ringrazio il mio partito, in particolare il segretario nazionale Antonio Tajani, per avermi dato questa importante opportunità. Inoltre un ringraziamento va ai tanti amici e sostenitori liguri che sono venuti oggi a Torino, raccogliendo il mio invito a partecipare a questa iniziativa nazionale”.

In chiusura, l’assessore Scajola ha voluto ringraziare l'organizzatore dell’evento il senatore Roberto Rosso, responsabile nazionale del Dipartimento Casa, per l’impegno costante nel promuovere una politica della casa moderna, concreta e vicina ai cittadini. All’evento hanno preso parte i principali esponenti di Forza Italia, tra cui il vicepremier e segretario nazionale del partito Antonio Tajani, i ministri azzurri, l'europarlamentare Letizia Moratti e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha coinvolto anche i rappresentanti del mondo sindacale e accademico.