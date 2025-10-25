Inaugurati i 'San Romolo Apartments': giornata di presentazione per il nuovo complesso residenziale con vista mare (Foto e Video)

Giornata aperta al pubblico e di presentazione, quest'oggi per San Romolo Apartments a conclusione dell’intervento di recupero dell’ex Eremo – ex Bomboniera e la consegna ai proprietari dei numerosi alloggi già venduti. Il progetto di recupero e ammodernamento, firmato da Corallo Srl in collaborazione con Sagor & Partner e Sinfonia Costruzioni, ha dato nuova vita a uno degli edifici più rappresentativi di San Romolo. L’intervento ha permesso di ricavare 16 appartamenti di civile abitazione, di diverse metrature e tutti con vista mare, in classe energetica A, immersi in un contesto naturale unico con parco privato adiacente al prato. Quest'oggi è possibile visitare gli spazi comuni, gli appartamenti, il parco e il parcheggio, e ammirare la spettacolare vista che abbraccia il mare e il verde circostante.

“Mi auguro che, questo che era un ‘angolo triste’ della frazione di San Romolo, possa diventare ‘vivo’ per portare gente nuova nella frazione”. Lo ha detto, nel corso della presentazione di oggi, Sandro Crea uno dei soci della Sagor & Partners che ha fatto l’investimento di acquisto della ex ‘Bomboniera’. A chi sono stati venduti? “Molti appartamenti a sanremaschi che avevano ai tempi la casa dei nonni e poi si sono allontanati. Ci sono anche degli stranieri che hanno acquistato, tra americani, olandesi ed inglesi”.

La ristrutturazione ha rispettato le cubature e le facciate originali dell’edificio, conservando il parco secolare e intervenendo esclusivamente negli interni, dove sono stati realizzati ampi bilocali e trilocali luminosi e funzionali. L’obiettivo è stato coniugare comfort, eleganza e sostenibilità, mantenendo un dialogo armonioso con la natura. Tra le caratteristiche principali figurano finiture di pregio, ampie vetrate e balconi panoramici, impianto di climatizzazione caldo/freddo con pompa di calore, pannelli solari, connessione internet condominiale, sistema domotico per l’accesso e la gestione da remoto, oltre a parcheggi privati e rimessaggio biciclette in area protetta.

“Possiamo ora consegnare San Romolo Apartments ai compratori, che ringraziamo per la fiducia – dichiara Sara Rodi, Amministratore unico di Corallo Srl –. Siamo felici di restituire a San Romolo e a Sanremo un immobile storico che tornerà a vivere, portando nuova linfa all’economia della frazione". Immerso nel verde e a pochi minuti da Sanremo, San Romolo è da sempre meta amata per le sue attività outdoor e per l’aria pulita. La posizione strategica – a soli 30 minuti da Sanremo e un’ora da Montecarlo – fa di San Romolo Apartments un luogo ideale per chi cerca tranquillità, natura e comfort contemporaneo.

Erano 18, originariamente, gli appartamenti previsti all'interno della ex 'Bomboniera'. Sono diventati 16 in quanto due acquirenti hanno chiesto di accorparne due per avere una metratura maggiore. I prezzi degli appartamenti, quasi tutti con la splendida vista mare su Sanremo, variano dai 138mila ai 210mila euro. Sul tetto è stato sistemato anche un impianto fotovoltaico, mentre gli appartamenti sono tutti domotizzati e hanno il controllo per apertura e chiusura tramite app.

Nel corso della mattinata ha fatto un saluto anche il sindaco, Alessandro Mager, che approfittando della splendida giornata ha fatto la sua solita sgambata in bicicletta insieme ad alcuni amici ed ha ammirato la ristrutturazione a San Romolo.