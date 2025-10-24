Solidarietà a quattro zampe: raccolta alimentare per cani e gatti bisognosi a Taggia e Ventimiglia

Sabato 25 ottobre, dalle ore 9 alle 19, gli store Arcaplanet di Taggia e Ventimiglia ospiteranno una speciale iniziativa di solidarietà dedicata agli animali in difficoltà.

A promuoverla è Balzoo – Banco Italiano Zoologico APS, associazione impegnata da anni nel sostegno concreto agli animali domestici bisognosi, attraverso la raccolta e distribuzione di alimenti e beni di prima necessità.

Durante tutta la giornata, i clienti potranno contribuire donando cibo per cani e gatti, che sarà poi destinato agli amici pelosi più sfortunati grazie alla “Piattaforma Alimentare Permanente”, gestita dai volontari delle associazioni Arkus, UnCane e UnAmico OdV. Queste realtà locali, da sempre attive sul territorio, si occuperanno della distribuzione del materiale raccolto, garantendo che ogni singolo gesto di generosità arrivi dove serve davvero.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per aiutare animali che vivono situazioni di disagio, spesso al fianco di famiglie in difficoltà economica o all’interno di rifugi e strutture di accoglienza. Partecipare è semplice: basta recarsi in uno dei due punti vendita Arcaplanet e scegliere di donare uno o più prodotti tra quelli disponibili.

Balzoo rinnova l’invito a tutti gli amanti degli animali e a chiunque voglia offrire un aiuto tangibile: ogni crocchetta donata è un gesto d’amore che può fare la differenza.