Significativo riconoscimento per la città di Sanremo: Roberto Pecchinino nominato Coordinatore Regionale A.N.I.O.C. Liguria

Nei giorni scorsi il sanremese Cav. Uff. Roberto Pecchinino, già Delegato Provinciale dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (ANIOC) per la provincia di Imperia, è stato nominato Coordinatore Regionale ANIOC per la Liguria, su nomina del Segretario Nazionale Conte Maurizio Monzani. La scelta rappresenta un significativo riconoscimento per la città di Sanremo e per l’intero territorio ligure, che vedono un proprio concittadino chiamato a promuovere a livello regionale i valori morali, civili e cavallereschi dell’Associazione.

Nel ringraziare per la fiducia accordatagli, Pecchinino ha ricordato con profonda emozione l’indimenticabile Gr. Uff. Alberto Bianco, già Delegato Regionale della Liguria, definendolo “uomo di elevati valori morali e civili, esempio concreto di spirito cavalleresco, al quale mi ispirerò nel portare avanti il suo messaggio di valorizzazione dell’ANIOC in Liguria, con la collaborazione dei Delegati Provinciali e Comunali”.

Il Cav. Uff. Roberto Pecchinino, giornalista, videomaker e organizzatore di eventi, è impegnato da anni nella vita civile, culturale e associativa del Ponente ligure. È stato insignito dal Console Provinciale Cav. Uff. Salvatore Napoli, della qualifica di “Amico dei Maestri del Lavoro” nell’ambito dell’attività della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, che promuove nel mondo del lavoro i valori etici e formativi. Ha inoltre ricevuto il Premio San Romolo per le Opere Sociali nel 2022, riconoscimento attribuito nella città di Sanremo a personalità che si distinguono per impegno e solidarietà.

Tra gli incarichi attuali figurano la carica di membro del Consiglio Direttivo della Famija Sanremasca (dal maggio 2023), la Presidenza dell’Associazione Alfred Nobel International – Sanremo e quella dell’Associazione Culturale “Amici di Sant’Erim”. Nel corso della sua attività ha ricevuto numerose attestazioni e riconoscimenti, tra i quali spicca la prestigiosa Medaglia del "Presidente della Repubblica Italiana On.Giorgio Napolitano", assegnatagli per un documentario da lui realizzato sulla storia dei Presidenti della Repubblica, opera oggi conservata nella Biblioteca del Quirinale.

Con la sua nomina, l’A.N.I.O.C. affida al Cav. Uff. Pecchinino il compito di sviluppare in Liguria l’opera di diffusione dello spirito cavalleresco e dell’impegno civile, nel segno della continuità, della dignità e del servizio verso la comunità.