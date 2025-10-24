Sanremo, IMU azzerata per gli alloggi sociali: pieno sostegno da Generazione Sanremo e Partito Democratico

Generazione Sanremo e il Partito Democratico cittadino esprimono pieno apprezzamento per il risultato raggiunto dall’amministrazione comunale con l’azzeramento dell’IMU sugli immobili a destinazione sociale, un provvedimento che rappresenta un passo concreto a favore dell’edilizia sociale e del sostegno alle famiglie in difficoltà. La misura, frutto di un lavoro condiviso tra il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Fulvio Fellegara e l’assessore al Bilancio Giuseppe Sbezzo Malfei, è stata resa possibile grazie a un percorso di confronto con Arte Imperia e alla collaborazione tra il Settore Servizi sociali e il Settore Ragioneria e Bilancio del Comune di Sanremo.

L’obiettivo è duplice: da un lato, sostenere le politiche abitative già in corso e, dall’altro, favorire nuovi progetti di edilizia sociale, garantendo al contempo un equilibrio economico e una visione solidale dell’intervento pubblico. "Si tratta di una scelta amministrativa che unisce concretezza e visione sociale – dichiarano Generazione Sanremo e il PD Sanremo –. In un momento di forte difficoltà per molte famiglie, la riduzione della tassazione sugli alloggi sociali rappresenta un segnale di attenzione e responsabilità. È la dimostrazione che quando la politica si mette al servizio delle persone e lavora in sinergia tra settori e istituzioni, i risultati arrivano".

I due gruppi consiliari sottolineano inoltre l’importanza del metodo adottato: un approccio basato su ascolto, collaborazione e rispetto dei ruoli, elementi che hanno permesso di costruire una soluzione condivisa e sostenibile. Generazione Sanremo e il Partito Democratico ribadiscono infine la volontà di continuare su questa strada, con l’obiettivo di rendere Sanremo una città più giusta, solidale e inclusiva, in cui le politiche pubbliche siano realmente orientate al benessere dei cittadini.