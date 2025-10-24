FdI celebra tre anni di Governo Meloni: gazebo informativi a Imperia e Sanremo

In occasione del terzo anniversario del Governo guidato da Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia sarà presente tra i cittadini con due gazebo informativi a Imperia e Sanremo, sabato 25 ottobre.

L’iniziativa vuole celebrare un traguardo significativo: con tre anni di mandato, l’esecutivo Meloni si attesta come il terzo più longevo della storia repubblicana, simbolo — secondo i promotori — di stabilità, visione e determinazione nel guidare il Paese.

«Con i gazebo racconteremo i risultati raggiunti in questi primi tre anni: dalla giustizia all’economia, dai successi del turismo alla politica internazionale. Racconteremo l’Italia che è tornata protagonista in Europa e nel mondo», ha dichiarato il senatore Gianni Berrino, portavoce provinciale di FdI.

A Imperia, il banchetto sarà allestito in via San Giovanni, nel centro di Oneglia, dalle 10.30 alle 12.30. «Far conoscere ciò che il governo ha portato avanti e quanto Fratelli d’Italia ha contribuito al raggiungimento dei risultati ottenuti è fondamentale per spiegare agli imperiesi l’importanza del loro voto», ha sottolineato il coordinatore cittadino Paolo Strescino.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19, sarà la volta di Sanremo, dove FdI sarà presente in via Matteotti, presso la statua di Mike. «Ritroveremo i nostri simpatizzanti, elettori e le persone che vogliono, al di là delle fake news gridate da sinistra e 5 Stelle, conoscere quanto di positivo è stato fatto da Giorgia Meloni e dalla sua maggioranza dall’ottobre 2022 ad oggi», ha aggiunto Antonino Consiglio, capogruppo in consiglio comunale e coordinatore cittadino.

Durante gli appuntamenti, sarà possibile aderire al partito e ricevere materiale informativo. Fratelli d’Italia invita tutti i cittadini interessati a partecipare per un confronto diretto sui temi dell’attualità politica e sull’azione di governo.