Due ponentini in ruoli europei: Parolini alla guida di Eurhonet, Novembre revisore del Comites di Monaco

Due volti noti del Ponente ligure conquistano nuovi e prestigiosi incarichi a livello europeo. Antonio Parolini è stato nominato presidente di Eurhonet, la rete che riunisce enti e aziende pubbliche e sociali attive nel settore dell’edilizia residenziale in Europa. Un riconoscimento di grande rilievo che premia l’impegno e la competenza di un professionista da anni protagonista nel campo delle politiche abitative.

A condividere il momento di soddisfazione è anche Patrick Novembre, nuovo revisore dei conti del Comites del Principato di Monaco, il Comitato degli italiani residenti all’estero, che conta oltre un migliaio di iscritti.

L’assessore regionale Marco Scajola, che ha voluto celebrare i due sanremesi con un post sui propri canali social, ha espresso parole di stima e orgoglio: “Antonio Parolini e Patrick Novembre sono due amici, due bravissimi professionisti del nostro territorio. Congratulazioni per il nuovo impegno: il primo come Presidente di Eurhonet, il secondo come revisore dei conti del Comites di Monaco. In bocca al lupo e buon lavoro!”.

Due percorsi diversi, ma accomunati dallo stesso filo conduttore: la professionalità e il legame con la propria terra, che da Sanremo e dalla Liguria arrivano a rappresentare l’Italia in Europa.