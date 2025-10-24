"Musica dal cuore", concerto d'organo con Marco Peron a Bordighera (Foto)

Il concerto "Musica dal cuore" è organizzato dalla chiesa Valdese e dall'associazione musicale Pergolesi . "Verranno proposte musiche del repertorio barocco come, per esempio, di Bach, Galuppi, Lemmens e Haendel " - dicono gli organizzatori - "L' ingresso è libero".

Marco Peron ha compiuto gli studi presso il conservatorio di musica "N. Paganini" di Genova. Tiene concerti in Italia e in Europa sia come solista sia in duo con violino, clarinetto, fagotto e tromba. È organista presso la chiesa di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta.