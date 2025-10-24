"Musica dal cuore", concerto d'organo con Marco Peron a Bordighera (Foto)

Concerto d'organo con Marco Peron a Bordighera. L'appuntamento sarà domani, sabato 25 ottobre, alle 17 presso il tempio Valdese in via Vittorio Veneto.
Il concerto "Musica dal cuore" è organizzato dalla chiesa Valdese e dall'associazione musicale Pergolesi. "Verranno proposte musiche del repertorio barocco come, per esempio, di Bach, Galuppi, Lemmens e Haendel" - dicono gli organizzatori - "L'ingresso è libero".
Marco Peron ha compiuto gli studi presso il conservatorio di musica "N. Paganini" di Genova. Tiene concerti in Italia e in Europa sia come solista sia in duo con violino, clarinetto, fagotto e tromba. È organista presso la chiesa di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta.